Худший сценарий. Появилась мрачная оценка будущего США при Трампе

Средневзвешенный размер пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа в рамках новой торговой стратегии, составил около 20%, сообщил Bloomberg . Редакция агентства добавила, что речь идет об одном из худших сценариев, которые обсуждались на рынке в преддверии 2 апреля.

Рынки отреагировали мгновенно: фьючерсы на основные американские фондовые индексы ушли в крутое пике. Опрошенные агентством экономисты отметили, что столь высокий уровень пошлин может спровоцировать цепную реакцию — как со стороны торговых партнеров США, так и внутри американской экономики.

«Понятно, что эта цифра — стартовая точка для переговоров, а не конец игры. Но сверхвысокий уровень пошлин для крупнейших экономик не идет на оценки риска рынком», — объяснил стратег Кэмерон Крайз.

Старший редактор Bloomberg Крис Энсти отметил, что экономисты сейчас пересматривают прогнозы по рецессии в США. Страна, по его оценке, не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы оперативно заменить объемы импорта, оказавшегося под пошлинами.

Это создает риск ценового давления и дефицита товаров в краткосрочной перспективе. США, предположил Энсти, нужно готовиться к серьезному ценовому шоку.

Трамп 2 апреля ввел пошлины на товары из стран почти всего мира. Платить США обязали даже безлюдные острова, России же в списке Белого дома нет.