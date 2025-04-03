Трамп объявил режим ЧП в США

Режим чрезвычайного положения ввели в Соединенных Штатах. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время выступления .

Причиной стал торговый дисбаланс, который якобы угрожает национальной безопасности страны.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал глава государства.

Он добавил, что в торговле США с другими странами «отсутствует взаимность». Экономические отношения с главными партнерами стали крайне «несбалансированными», считает Трамп.

Накануне президент Соединенных Штатов ввел пошлины на товары из стран почти всего мира. Платить обязали даже безлюдные острова, при этом России в списке Белого дома нет.