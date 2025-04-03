Трамп объявил режим ЧП в США
Режим чрезвычайного положения ввели в Соединенных Штатах. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время выступления.
Причиной стал торговый дисбаланс, который якобы угрожает национальной безопасности страны.
«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал глава государства.
Он добавил, что в торговле США с другими странами «отсутствует взаимность». Экономические отношения с главными партнерами стали крайне «несбалансированными», считает Трамп.
Накануне президент Соединенных Штатов ввел пошлины на товары из стран почти всего мира. Платить обязали даже безлюдные острова, при этом России в списке Белого дома нет.