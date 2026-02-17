Трамп отказался откладывать окончательное решение по Ирану на месяцы

Американский президент Дональд Трамп собирается в ближайшие недели принять окончательное решение по ситуации с ядерной программой Ирана. Об этом Axios заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Белый дом не будет месяцами ждать положительного результата от переговоров с иранской стороной. Грэм уточнил, что обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке в минувшие выходные.

По его словам, администрация США планирует подталкивать Исламскую Республику к принятию уступок на консультациях и не перестает наращивать военное давление на нее.

«Многое будет зависеть от того, что предпримет Иран», — резюмировал сенатор.

Ранее израильское руководство не исключило, что Белый дом попросит ЦАХАЛ атаковать Исламскую Республику. Страна готовится к масштабному конфликту и уже развернула для отражения ракетных атак семь батальонов ПВО. Это порядка 100–150 установок.