Жительница Бахрейна рассказала о взрывах при атаке Ирана

Обстановка в Бахрейне весьма напряженная, но население старается сохранять спокойствие. Об этом 360.ru сообщила жительница страны, преподаватель Олеся Селезень.

«Слышны хлопки и взрывы, дым был виден по всему острову. Жители находятся дома или в укрытиях», — рассказала она.

Правительство продолжает уведомлять население о расположении ближайших укрытий, оповещения поступают на мобильные телефоны.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании начнут облетать страны Персидского залива после закрытия неба в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.

После ударов США и Израиля по Ирану Россия потребовала урегулировать ситуацию дипломатическим путем.