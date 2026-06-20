Слуцкий назвал слова Зеленского о Лукашенко опасной провокацией

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко стал попыткой спровоцировать эскалацию и расширить зону конфликта. Об этом написал руководитель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале .

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», — заявил он.

По мнению Слуцкого, Киев не может всерьез рассчитывать, что Минск немедленно выполнит его требования. Депутат связал такие заявления с попыткой затянуть боевые действия, отложить выборы на Украине и добиться новых вливаний Запада.

«Понимает ли главарь неонацистского режима, что открыл „ящик Пандоры“? Или это коллективный сговор укрофюрера с Европой, где давно грезят вмешательством в суверенные дела Минска и „сменой режима“ под любым предлогом», — добавил Слуцкий.

Ранее Зеленский пригрозил Лукашенко атаками по технике, которая, по его утверждению, находится вдоль границы в двух областях Белоруссии. Он потребовал отключить оборудование в течение недели и предупредил, что в противном случае украинская сторона сделает это сама.