Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил белорусскому лидеру Александру Лукашенко атаками по технике, якобы расположенной вдоль границы в двух областях республики. Видео с ним опубликовал УНИАН.

«Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Недели ему должно на это хватить», — заявил Зеленский журналистам.

Провокационное заявление главаря киевского режима прозвучало после теракта в Брянской области, где украинские неонацисты ударили беспилотником по автобусу с гражданами Белоруссии. Пострадали школьники и погибла беременная женщина.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной «пылает как никогда». Он поручил усиленно защищать эту территорию.