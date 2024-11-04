Слуцкий назвал позором выборы в Молдавии

Действующего президента Майю Санду «протащили» на выборах в Молдавии усилиями Запада. Решающие голоса она получила благодаря гражданам, живущим за рубежом, заявил в беседе с «Газетой.ru» глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Молдавские выборы — позор и профанация. Очевидно, непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор в странах Запада», — сказал он.

Слуцкий напомнил о подобном случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции. По его словам, проживающих в России молдаван ограничили в активном избирательном праве, жителям Приднестровья блокировали доступ к избирательным участкам.

Депутат выразил мнение, что выборы в Молдавии проходили в условиях «тотальной цензуры». В стране закрыли оппозиционные политические партии и СМИ, а результаты голосования фальсифицировали в угоду Западу.

По данным ЦИК Молдавии, Майя Санду одержала победу на президентских выборах с результатом 55,33%. Бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло набрал 44,67% голосов избирателей.