Слуцкий назвал Мерца и Зеленского препятствиями для завершения конфликта
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский стали препятствием для завершения украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в телеграм-канале.
Слуцкий отметил, что Мерц не стремится к примирению сторон и продолжает повышать ставки в противостоянии, продвигая антироссийскую риторику. Депутат также связал позицию канцлера ФРГ и Зеленского с желанием сохранить власть.
«Мерц, как и Зеленский, не хочет мира на Украине. Это они остаются сегодня препятствием для завершения конфликта из-за „шкурных“ интересов», — написал Слуцкий.
Парламентарий также заявил, что немецкие власти поддерживают курс на милитаризацию и выступают против возможного участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах с Россией. Кроме того, он раскритиковал Мерца за угрозы в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву на День Победы.
Слуцкий напомнил, что президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой по созданию новых контуров евразийской безопасности.
«Урегулирование украинского конфликта должно стать началом восстановления, а не концом мира на европейском континенте», — резюмировал он.