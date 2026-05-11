Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский стали препятствием для завершения украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в телеграм-канале .

Слуцкий отметил, что Мерц не стремится к примирению сторон и продолжает повышать ставки в противостоянии, продвигая антироссийскую риторику. Депутат также связал позицию канцлера ФРГ и Зеленского с желанием сохранить власть.

«Мерц, как и Зеленский, не хочет мира на Украине. Это они остаются сегодня препятствием для завершения конфликта из-за „шкурных“ интересов», — написал Слуцкий.

Парламентарий также заявил, что немецкие власти поддерживают курс на милитаризацию и выступают против возможного участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах с Россией. Кроме того, он раскритиковал Мерца за угрозы в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву на День Победы.

Слуцкий напомнил, что президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой по созданию новых контуров евразийской безопасности.

«Урегулирование украинского конфликта должно стать началом восстановления, а не концом мира на европейском континенте», — резюмировал он.