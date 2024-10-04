Слушание по теракту на «Северных потоках» состоится в ООН

В Совбезе ООН по запросу российской стороны состоится заседание по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Слушания состоятся в 17:00 по московскому времени, сообщило постпредство России при организации.

«Четвертого октября — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теракту на „Северных потоках“», — сообщили дипломаты.

В Германии неоднократно высказывались за восстановление поврежденных российских газопроводов. В конце сентября об этом заявил сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Крупалла. Он назвал обе ветки важными артериями для немецкой промышленности. Его поддержал однопартиец Штеффен Котре. По его мнению, восстановление «Северных потоков» определенно стоит возможных усилий.