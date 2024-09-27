Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Он отметил, что 27 сентября исполнилось два года со дня, когда террористы взорвали «Северный поток».

«Они своими руками перерезали важную артерию для промышленности Германии. Наша партия в бундестаге требует объективного расследования и справедливого наказания для всех виновных! „Северный поток“ надо восстановить, запустить и обезопасить!» — отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности крупных государств к подрывам «Северных потоков». По его словам, спецслужбам об этом прекрасно известно.