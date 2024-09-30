В Германии высказались за восстановление «Северных потоков»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» необходимо отремонтировать, поскольку отсутствие российского газа негативно сказывается на промышленности Германии. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. <…> В этом отношении оно того определенно стоит», — отметил депутат.

Котре подчеркнул, что ремонт «Северных потоков» определенно оправдан и важен. Он назвал ситуацию с повреждением российских магистральных газопроводов очередным гвоздем, вбитым в гроб немецкой промышленности.

Ранее в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что раскрытию дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мешает отсутствие подозреваемых.