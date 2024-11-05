Слухи о планах России устроить взрывы на рейсах в США и Канаду оценили в Кремле

Песков счел вбросом слухи, что Россия планирует взрывы на рейсах в США и Канаду

Появившаяся в Сети информация о якобы планах России устроить взрывы и пожары на трансатлантических рейсах в США и Канаду является вбросом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных разведывательных служб сообщила, что военная разведка России причастна к попыткам организовать пожары на грузовых самолетах, следовавших в Канаду и США.

«Это издание, как и ряд других, часто осуществляют невнятные информационные вбросы, которые сколько-либо достоверной информацией не подкрепляются. Думаю, это один из таких вбросов», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента Росси усомнился в достоверности публикации The Wall Street Journal о Викторе Буте, который якобы вновь занялся торговлей оружием с хуситами.