В Кремле сочли фейком информацию, что Бут якобы занялся торговлей оружием

В Кремле усомнились в достоверности публикации The Wall Street Journal о Викторе Буте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По данным издания, Бут якобы встречался в Москве с хуситами и обсуждал с ними поставки оружия.

«Материал этот видели, но, скорее, мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников», — подчеркнул Песков.

Бут вернулся в Россию в конце 2022 года. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую осудили за контрабанду наркотиков. Всего за решеткой он провел 14 лет. В США Бута обвиняли в торговле оружием. При этом, по условиям помилования, Бут не должен больше въезжать в США или зарабатывать на произведениях о своей жизни.