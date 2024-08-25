«Случайно узнал». Отец Дурова отреагировал на арест сына

Отец основателя Telegram Павла Дурова Валерий узнал об аресте сына случайно и не смог поделиться подробностями. Об этом сообщили «Известия» .

Отец предпринимателя подчеркнул, что не может ничего рассказать прессе, так он находится не в курсе ситуации.

«Случайно узнал недавно», — прокомментировал он.

Дурова арестовали, когда он прилетел в Париж на частном самолете. Основателю мессенджера могут вменить ряд преступлений, в том числе причастность к терроризму, распространению наркотиков и отмыванию денег.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предположил, что Франция задержала Дурова, чтобы получить у него ключи шифрования к Telegram. По его мнению, с помощью доступа к мессенджеру западные спецслужбы смогут эффективнее шпионить за высокопоставленными политиками. Парламентарий добавил, что французские структуры решились на арест предпринимателя после того, как число пользователей его платформы превысило планку в миллиард человек.