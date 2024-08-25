Франция арестовала основателя Telegram Павла Дурова ради шпионажа. Если французские спецслужбы получат ключи шифрования к мессенджеру, то у Запада появится возможность читать переписки как простых граждан, так и высокопоставленных политиков в разных странах. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Арест ради шпионажа

«Это не просто политический подтекст», — уточнил он.

По словам депутата, раньше Запад внушал всем, что богатейшие люди планеты при желании и переносе активов в страны ЕС могут попасть в мировой элитный клуб привилегированных миллиардеров, где «действуют другие правила».

«Но современная реальность показывает, что <…> эта система поломалась. Кто бы ты ни был, какие деньги у тебя бы ни были, если ты неугоден западным спецслужбам и кураторам, то ты будешь арестован как какой-нибудь преступник», — добавил он.

Хамзаев подчеркнул, что Дурову, если он не пойдет на сотрудничество со следствием, могут вменить любые преступления, вплоть до наркоторговли и педофилии. Он отметил, что предпринимателя арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру.

«Дурова арестовали под предлогом того, чтобы вынудить его дать ключи шифрования, которые есть в Telegram, чтобы французские спецслужбы [их] получили», — предположил парламентарий.

Он также объяснил, что французские спецслужбы, если получат ключи шифрования, обязательно поделятся ими с ФБР, Ми-6 и другими западными структурами.

Дурова могут выпустить на свободу

«Задача — шпионаж. Чтобы можно было прочитывать частные переписки, как они это делают уже десятилетиями. Не только за рядовыми, но и за политиками, это неоднократно было выявлено. Это часть большого шпионажа», — констатировал Хамзаев.

Парламентарий не исключил, что Дурова освободят, когда он передаст французским спецслужбам то, что они от него требуют

«Как только он даст им ключи шифрования, они выпустят его на свободу, он им нужен на свободе с переданными ключами шифрования и вложенными миллиардами в их экономику», — добавил он.

Хамзаев рассказал, что предпринимателя арестовали именно сейчас, потому что число пользователей Telegram перевалило за отметку в миллиард человек.

«Потому что рост популярности Telegram в мире, он сейчас находится на таком уровне, когда начинает уже доминировать. Эту „скаковую лошадь“ они упускать не хотят», — заключил парламентарий.

Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже. Предприниматель на частном самолете летел из Азербайджана в Париж на частном самолете.