Случайно признавшего Курильские острова министра в Японии простили

Kyodo: министр Кикаваде получил выговор за то, что назвал Курилы заграницей

В Японии разгорелся скандал из-за того, что министр по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавада во время поездки на мыс Носаппу назвал Курильские острова заграничной территорией. Он избежал увольнения, отделавшись выговором, сообщило Kyodo .

Кикавада прибыл в Немуро 8 ноября. После осмотра архипелага Тисима с мыса Носаппу он заявил журналистам, что это самое близкое место к иностранному государству. Они трактовали это как признание Курильских островов российской территорией.

Министру сделали выговор. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила на заседании парламентского комитета, что лично позвонила ему и попросила быть осторожней в высказываниях. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара сообщил, что обошлось без увольнения.

«Острова являются неотъемлемой частью Японии. Подобные высказывания могут привести к недопониманию. <…> Кикавада продолжит усердно работать», — сказал он.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что Япония может выдвинуть новые территориальные претензии. Высказывание министра иностранных дел Такэси Ивая показалось ему подозрительным.