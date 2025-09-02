Японию уличили в намерении выдвинуть новые территориальные претензии к России

Японское правительство планирует выдвинуть очередные территориальные претензии к России. Об этом aif.ru заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он оценил высказывание японского министра иностранных дел Такэси Ивая о том, что в 1945 году российская сторона якобы напала на государство и оккупировала Курилы.

«Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности», — отметил Патрушев.

Ранее японское руководство обратилось к азиатским странам с просьбой бойкотировать парад в честь годовщины Второй мировой войны и другие мероприятия, организованные Китаем в сентябре.

Дипломаты предупредили государства через посольства, что присутствие мировых лидеров на торжестве воспримут как поддержку китайской трактовки истории. По мнению властей, парад 3 сентября на площади Тяньаньмэнь несет антияпонский подтекст.