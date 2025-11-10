В Японии объявили выговор министру из-за «заграничных» Курил

Министр по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикаваде нарвался на выговор со стороны генсека кабмина Японии Миноры Кихары, когда назвал Курильские острова заграничными. Об этом сообщило агентство Kyodo .

В субботу, 8 ноября, Кикавада дистанционно осмотрел южные Курильские острова с мыса Носаппу. Министр сказал, что «все-таки [мы здесь] ближе всего к загранице».

Его высказывание оценили как признание принадлежности островов России. После этого он генсек кабмина и сделал ему выговор.

Ранее востоковед Валерий Кистанов объяснил, почему не стоит ждать изменений в политике Японии в отношении России. Токио продолжит претендовать на четыре Южно-Курильских острова, требуя их вернуть, а также поддерживать западные антироссийские санкции.