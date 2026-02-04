«Слово сдержал». Трамп отметил честность Путина в отношении Украины
Трамп: Путина сдержал слово, ударов по Украине не было неделю
Президент России Владимир Путин сдержал слово, в течение недели ударов по Украине не было. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
«Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя. Мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно», — заявил Трамп.
Президент США отметил, что разговаривал с российским коллегой, но не уточнил, когда произошел диалог.
В прошлую пятницу Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву. Это необходимо для создания благоприятной обстановки для переговоров.
Инициатором временного прекращения огня по энергетической инфраструктуре стала Украина. Это было «джентльменское соглашение» на переговорах в Абу-Даби, заявили в американских СМИ.