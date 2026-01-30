Инициатором морозного перемирия с Россией была Украина

Украинская сторона выступила инициатором временного прекращения огня по энергетической инфраструктуре на переговорах в Абу-Даби, и Россия дала на это согласие. Об этом анонимно заявил The New York Times советник Офиса президента Украины.

Перемирие стало «джентльменским соглашением», на бумаге его не фиксировали, указали в материале. Более того, российская сторона якобы в частном порядке извинилась за то, что не все подразделения успели получить приказ о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп, по версии журналистов, лично попросил российского лидера Владимира Путина о недельной паузе в ударах по Киеву на фоне сильных морозов, и тот согласился. Официально Кремль подтвердил приостановку ударов до 1 февраля, заявив, что ее цель — создать благоприятные условия для переговоров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поблагодарил США за усилия, но не подтвердил факт перемирия.