Словения признала Палестину в качестве государства

Словения официально признала независимость Палестины

Фото: РИА «Новости»

Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны в соцсети X.

«Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», — указали в заявлении.

Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».

«Только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — отметил она.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия признает государство Палестина. С аналогичными заявлениями выступили власти Норвегии, Испании и Ирландии.

Политолог Каринэ Геворгян объясняла 360.ru, что признание Палестины сильно ударит по позициям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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