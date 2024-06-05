Словения признала Палестину в качестве государства
Словения официально признала независимость Палестины
Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны в соцсети X.
«Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», — указали в заявлении.
Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».
«Только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — отметил она.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия признает государство Палестина. С аналогичными заявлениями выступили власти Норвегии, Испании и Ирландии.
Политолог Каринэ Геворгян объясняла 360.ru, что признание Палестины сильно ударит по позициям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.