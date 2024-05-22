Политолог назвала катастрофические последствия признания Палестины для Нетаньяху

После заявлений ряда европейских стран о намерении признать Палестину независимым государством у политических конкурентов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появится повод для его отставки. Об этом заявила политолог Каринэ Геворгян.

«В ответ на это Израиль может отозвать своих послов. Теперь у оппозиции Нетаньяху будет больше аргументов для его отставки», — заявила она 360.ru.

Политолог не исключила, что в очереди на признание Палестины могут появиться и другие страны.

«В Газе происходит гуманитарная катастрофа, геноцид. Требования Израиля очень специфичные. Мне кажется, что еще рано говорить о разрешении конфликта», — добавила Геворгян.

В среду, 22 мая, правительство Норвегии заявило о намерении признать Палестину с 28 мая. Аналогичные решения предпримут Ирландия и Испания.

В апреле США наложили вето на декларацию о принятии Палестины в качестве постоянного члена в ООН.