Песков заявил о признании Палестины со стороны России

Россия является правопреемницей СССР и признает государство Палестина. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить, Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. На последней стадии своего существования СССР признал Государство Палестина. Это укладывается в подход на основе двугосударственного урегулирования и соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН», — привело его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что Россия в этой области продолжает транспарентную и последовательную позицию.

В среду, 22 мая, правительство Норвегии заявило, что признает Палестину как государство с 28 мая. С аналогичными заявлениями выступили власти Испании и Ирландии.

Политолог Каринэ Геворгян объясняла 360.ru, что признание Палестины сильно ударит по позициям нынешнего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.