Словения приняла решение о признании Палестины независимым государством

Правительство Словении одобрило предложение о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщил МИД страны на официальной странице в соцсети X .

Документ направили в парламент на утверждение. По данным СМИ, голосование за признание независимости пройдет на следующей неделе.

Уже более чем 140 стран признали независимость Палестины. Недавно Ирландия, Норвегия и Испания сделали это официально. Государства указали на важность признания Палестины для достижения мира на Ближнем Востоке.

Европейские страны перестали бояться санкций со стороны Соединенных Штатов, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Это говорит о постепенном изменении существующего миропорядка.