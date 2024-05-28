Испания признала Палестину как государство

Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency
Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанское правительство официально признало Палестину как государство. Об этом информировал глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Испания признает палестинское государство», — процитировало его издание El Pais.

Альбарес уточнил, что правительство его страны признало государство Палестина, включающее сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а также находящиеся под управлением Палестинской национальной администрации территории. Как отмечал премьер-министр Испании Педро Санчес, для королевства это «историческое решение», направленное на «установление мира между Израилем и Палестиной».

Палестину уже признали более чем 140 стран мира. Ранее о таком намерении заявили власти Норвегии и Ирландии. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, тенденция говорит о том, что европейские страны перестали бояться попасть под санкции США, и о постепенном изменении существующего миропорядка.

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