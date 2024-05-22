Политолог Орлов назвал признание Палестины государством рядом стран Европы заигрыванием перед выборами

Власти Норвегии, Ирландии и Испании объявили о намерении признать Палестину как государство. Это может быть заигрыванием с избирателями в преддверии парламентских выборов в ЕС, сообщил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

По его словам, также причиной такого решения является снижение влияния США в мире. Европейские государства уже не так сильно боятся попасть под американские санкции, хотя ранее для многих правительств это было главным сдерживающим фактором.

Кроме того, признание Палестины государством говорит о том, что постепенно меняется существующий миропорядок, в котором Запад играл ведущую роль, отметил Орлов.