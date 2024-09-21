Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского о «передаче» Крыма под мандат ООН объяснил постоянный представитель республики при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Европейскому министру вспомнились времена, когда Западная Украина принадлежала Польше, заявил он в интервью РИА «Новости» .

«Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины», — добавил он.

По его словам, судьба Крыма уже решилась, и дискуссий здесь быть не может. При этом подконтрольные Украине территории могут рано или поздно оказаться под внешним контролем.

Сикорский ранее предложил «передать» Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о статусе полуострова. Позже глава МИД Польши отказался от своих слов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею Сикорского абсурдной. Депутат ГД Леонид Ивлев предложил передать под мандат ООН часть территорий Польши, принадлежавших ранее Германии.