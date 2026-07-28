Сегодня 05:01 Единства больше нет. Как последний пакет антироссийских санкций расколол Евросоюз Политолог Станкевич: Греция пробила брешь в санкциях, Брюссель ищет выход Фото: Michael Brandt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Утверждение нового пакета санкций против России стало проверкой Евросоюза на прочность. Более двух месяцев переговоров и три раунда обсуждений показали, что единый подход к новым ограничениям дается странам все сложнее, когда под удар попадают собственные экономические интересы. Теперь Брюссель ищет новый формат. Почему европейская солидарность посыпалась, сработает ли новая стратегия против России и какой ответ она даст, узнал 360.ru.

Как 21-й пакет антироссийских санкций поссорил Евросоюз

Принятый в пятницу, 24 июля, новый пакет антироссийских санкций стал крупнейшим по количеству ограничений, по числу смягчающих поправок, а также вычеркнутых статей из первоначальной версии. Корректировкой документа занимались послы европейских стран, которые провели три раунда переговоров в течение почти семи недель после получения предложений Еврокомиссии.

Дипломаты Германии, Польши и Португалии добились исключения запрета на импорт российской рыбы: трески, пикши и минтая. Из покупаемого сырья производители этих стран готовят различные продукты, включая рыбные палочки.

Такой демарш сильно удивил главу дипломатического корпуса ЕС Каю Каллас, которая призналась, что никогда не думала о том, что рыба «имеет такое геополитическое значение».

Фото: Michael Brandt/dpa / www.globallookpress.com

Против включения в санкционные списки патриарха Русской православной церкви Кирилла выступили дипломаты из Болгарии и Италии. Последние объявили, что предстали в качестве представителей Ватикана, не согласного с тем, чтобы против предстоятеля Русской православной церкви вводили ограничения. Кроме того, болгарские дипломаты потребовали исключить из санкционного пакета основного акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова и президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова. Его компании поставляют запчасти для метро Софии.

Франция и Италия потребовали изменения пункта о полном запрете на въезд в Шенгенскую зону бывших российских военных. По их требованию норму пересмотрели до краткосрочных виз.

Главным препятствием в согласовании нового пакета санкций стала позиция Греции, которая наотрез отказалась поддержать запрет на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

Фото: IMAGO/Nicolas Koutsokostas/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По данным газеты Financial Times, на греческие власти надавил владелец судоходной компании Dynagas Йоргос Прокопиу. Компромиссным решением стало разрешение всем европейским компаниям перевозить российский СПГ в течение 12 месяцев, но с ограничением объемов на уровне 2025 года. В итоговую версию документа вошли 48 физических лиц и 168 организаций. Но и для части из них сделали послабления. В частности, из-под ограничений вывели структуры «Уралмаша», которые занимаются строительством венгерской АЭС «Пакш-2». Кроме того, введенные санкции против главы РЖД Олега Белозерова не коснутся составов, задействованных в перевозках товаров между Россией и Евросоюзом, а также транзитных пассажирских поездов из Калининградской области. Также новый пакет снял действовавшие ограничения на ввоз в Евросоюз шкур российского соболя. Отмены этого запрета добились Италия и Греция.

Европейская солидарность затрещала по швам

Блокада принятия нового санкционного пакета со стороны Греции заставила европейских чиновников искать другие пути введения санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times. Собеседники журналистов пояснили, что ищут способы обхода права вето, которым обладают все страны — члены блока и используют, когда санкции несут угрозу их экономике или бизнесу, который продолжает вести дела с Россией.

Одна из главных идей, которую сейчас рассматривает Еврокомиссия, заключается в том, чтобы согласовывать и применять санкции индивидуально или небольшими тематическими пакетами, а не вводить масштабные ограничения сразу против нескольких секторов. Авторы инициативы считают, что это снизит риск введения национального вето.

Фото: Michael Brandt/dpa / www.globallookpress.com

Одобрение новых санкций останется за Советом Евросоюза, но теперь вводить их станут без особой шумихи и привлечения внимания журналистов. «Этот пакет санкций может стать последним. Многим стало ясно, что этот подход не работает», — заявил один из дипломатов, который присутствовал на заседаниях постпредов стран — членов ЕС. Еще один источник заявил, что поведение Греции его серьезно возмутило. «Я больше не хочу слышать, чтобы кто-нибудь говорил о „европейской солидарности“», — пояснил он свою позицию. Опрошенные изданием Politico европейские чиновники признали, что после 21-го пакета легкие мишени для новых антироссийских санкций закончились и теперь блоку все чаще придется сталкиваться с отказом со стороны стран-участниц, защищающих свои ключевые экономические интересы.

Греция пробила брешь в санкционной политике Евросоюза

Евросоюз окончательно убедился, что пакетный принцип санкций против России себя исчерпал. Поэтому предположения о том, что 21-й пакет станет последним в привычном формате, имеют под собой реальные основания. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что полностью от санкций европейские чиновники не откажутся, но ради демонстрации единства продолжат вводить точечные ограничения, которые не потребуют столь сложного согласования со всеми странами — членами ЕС. «Что касается мер из 21-го пакета, то там нет ничего, что могло бы решительным образом изменить ситуацию. Гораздо важнее то, что из него выпало. Прежде всего это попытка запретить транспортировку СПГ. Его поставки и закупки сохранятся, потому что как минимум две страны — Словакия и Венгрия — не в состоянии отказаться от российских газа и нефти», — отметил Станкевич.

Для обеих стран поставки российских энергоносителей — вопрос жизненной важности. Они не имеют выхода к морю и получают нефть и газ по трубопроводам, а найти для них альтернативных поставщиков Евросоюз пока не может.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

«У Греции никакой критической зависимости от российского СПГ нет. Но эта страна — мировой лидер в сфере морских перевозок и не хочет терять свою долю рынка. Тем более что этим занимается очень влиятельная бизнес-группа, которая также выступает главным спонсором греческого правительства», — пояснил Станкевич. По его словам, стремление Греции защитить собственные экономические интересы создало важный прецедент. Теперь и другие страны Евросоюза могут начать выступать против новых санкций, если они будут наносить ущерб их экономике. «Греция пробила серьезную брешь в едином санкционном фронте. Возможно, даже более серьезную, чем Венгрия времен Виктора Орбана. Теперь европейским сторонникам санкционного давления придется радикально менять свой подход», — отметил собеседник 360.ru. Полного отказа от санкций со стороны ЕС, по его мнению, ожидать не стоит. Однако постепенный отход от наиболее радикальных мер станет признанием того, что прежняя стратегия не принесла ожидаемого результата. «Самый важный урок, который Евросоюз извлечет из санкционного тупика, — это понимание того, что давлением в нынешней военной ситуации ничего изменить нельзя. Нужно открывать собственный переговорный трек с Россией, к чему давно призывали многие политики, но никто так и не решился подать пример», — подчеркнул Станкевич. Политолог добавил, что главным инициатором новых ограничений останется брюссельская бюрократия. Однако вместо масштабных пакетов она, скорее всего, сосредоточится на отдельных точечных санкциях.

Европа сама заплатит за санкции

Переход Евросоюза от масштабных пакетов санкций к точечным ограничениям вряд ли сделает давление на Россию более эффективным. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал экономист и политолог Александр Дудчак. «В ряде случаев можно говорить, что точечные меры будут эффективнее пакетных. Но проблема в том, что и 21-й пакет не достиг своих целей. Поэтому сейчас они просто пытаются что-то изобретать, хотя со стороны это выглядит уже довольно убого», — заявил он.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По словам Дудчака, внутри Евросоюза становится все сложнее сохранять единую позицию, поскольку новые ограничения все сильнее затрагивают интересы самих европейских стран. Поэтому Брюсселю приходится искать компромиссы и делать исключения для отдельных государств.