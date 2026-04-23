Словакия снова начала получать нефть по «Дружбе»

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию возобновились примерно с двух часов ночи (трех часов по московскому времени). Об этом сообщила в соцсетях министр экономики республики Дениса Сакова.

Она добавила, что нефть поступает по графику.

Ранее о возобновлении работы «Дружбы» сообщило агентство Reuters. После этого, по его данным, исчезло препятствие для выделения Украине кредита в 90 миллиардов евро и нового пакета санкций против России.

При этом по нефтепроводу приостановился транзит из Казахстана в Германию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это техническими сложностями и добавил, что для транспортировки нефти используют другие доступные коридоры.