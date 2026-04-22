Послы Евросоюза согласовали 20-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали кредит для Украины в 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Перед этим, по его информации, Украина пустила нефть по трубопроводу «Дружба», что было условием со стороны Венгрии и Словакии. Окончательно договориться планируется в течение дня.

В новый пакет должны войти ограничения против российских нефти и газа, а также портов Мурманск и Туапсе, 120 человек, 56 компаний, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, и многое другое.

ЕС и Европейский инвестиционный банк уже объявили о выделении Киеву 600 миллионов евро.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова выполнить возложенные на нее обязательства и поставить нефть по «Дружбе», но все будет зависеть от действий украинской стороны.