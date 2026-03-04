Словакия расторгла соглашение с Украиной об аварийных поставках электричества

Власти Словакии перестанут помогать Украине поставками электроэнергии во время аварийных отключений. Это решение зафиксировали в постановлении правительства республики.

Кабмин обсудил на заседании 4 марта ситуацию с энергетикой в стране. После совещания правительство рекомендовало Министерству финансов предпринять необходимые шаги, чтобы немедленно прекратить действие соглашения между Украиной и SEPS — оператором системы передачи электроэнергии в Словакии.

Согласно документу, компания предоставляла Ukrenergo электричество во время аварийных отключений.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия ответит Украине на отказ в транзите российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он назвал действия украинского руководства политическим шантажом, целью которого является вступление республики в Евросоюз. Фицо призвал европейский страны снова начать диалог с Россией.