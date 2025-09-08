Зеленского уличили в попытке шантажировать Венгрию атаками на «Дружбу»

Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на трубопровод «Дружба» пытается повлиять на решение Венгрии по принятию Украины в Евросоюз. Об этом в соцсети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский пытается шантажировать Венгрию, чтобы та сняла вето на вступление Украины в ЕС. В этом и суть. Если он действительно перекроет трубопровод, он потеряет рычаги влияния», — отметил аналитик.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновили 28 августа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Зеленского в адрес его страны не останутся без последствий. Он предупредил, что шантаж и угрозы не приблизят присоединение Украины к ЕС.

Зеленский пошутил об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба». Он отметил, что существование трубопровода «зависит от Венгрии».