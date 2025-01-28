Словакия пригрозила заблокировать помощь Украине от ЕС

Если власти Украины не возобновят транзит газа, Словакия заблокирует всю помощь от Евросоюза. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо, его слова привело издание Teraz.

«Угроза ответных мер — единственный язык, который понимает Зеленский», — отметил Фицо.

Он назвал возмутительным поведение президента Украины, приславшего протокол их встречи, которая еще не состоялась. Таким образом Зеленский превентивно планировал получить гарантию поддержки членства республики в НАТО.

По мнению Фицо, только такие жесткие меры помогут донести позицию до украинской стороны. Он выразил уверенность, что угроза ответных действий станет для нее понятным сигналом.

Также премьер-министр Словакии уверен, что на позицию киевских властей по вопросу транзита газа может повлиять отмена антироссийских санкций. Ведь в таком случае Зеленский рискует не получить от Евросоюза ни одного евро.

На прошлой неделе на Украине заявили о готовности к транзиту газа из Азербайджана. Такие разговоры появились после встречи Зеленского с лидером Молдавии Майей Санду.