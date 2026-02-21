Словакия пригрозила остановить поставки электричества Украине 23 февраля

Если Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию в понедельник, то электроснабжение Украине поставят на стоп. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Словакия — гордая и суверенная страна, а я гордый и суверенный словак. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо в Facebook*.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прервали 27 января. В пятницу Украина снова без объяснения причин перенесла их возобновление. Виктор Орбан обвинил Украину в политическом шантаже.

Украина предложила Евросоюзу использовать газопровод «Одесса — Броды» вместо «Дружбы». Письмо уже направили в Генеральный директорат Европейской комиссии по энергетике.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.