Украина предложила ЕС замену «Дружбе»

Киев предложил Евросоюзу использовать газопровод «Одесса — Броды» вместо «Дружбы». Об этом сообщило издание «Европейская правда».

Альтернативный вариант Украины — качать нефть через «Одессу — Броды».

Письмо уже направили в Генеральный директорат Европейской комиссии по энергетике.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По информации портала Mandiner, украинские власти не планируют возобновлять транспортировку из-за повреждений трубопровода.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в намеренной блокировке поставок нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы «поднять цены на топливо и расходы домохозяйств». Похожую риторику использовал и словацкий лидер Роберт Фицо. В итоге обе страны ответили прекращением поставок Украине дизтоплива.