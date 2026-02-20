«Хочет хаоса». Орбан обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках посеять хаос в его стране через политический шантаж и вмешательство в предстоящие парламентские выборы. Об этом политик написал в соцсети X .

«Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию „Тиса“. Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу „Дружба“, чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств», — написал он.

Орбан подчеркнул, что не сдастся и продолжит защищать интересы венгерских семей.

По данным Венгрии, нефть по трубопроводу «Дружба» прекратила поступать с 27 января. В Будапеште уверены, что Киев пытается спровоцировать энергетический кризис в стране перед выборами, чтобы ослабить нынешнее правительство и поддержать политическую оппозицию.

Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть чем ответить на попытки шантажа Украины. Он отметил, что не хочет эскалации, но напомнил украинским властям, что поставки электроэнергии на Украину идут через его территорию. Премьер-министр выразил надежду, что Киев прекратит попытки давления и дестабилизации.