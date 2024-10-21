Слова Трампа об ударе по центру Москвы назвали пиар-ходом

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является пиар-ходом. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Заявление Трампа — не более ход, чем пиар-ход. Оно рассчитано на потребление внутри США, чтобы показать, кто более „дерзок и крут“ в разговоре с российским лидером», — сказал он.

Рогов добавил, что такими словами Трамп решил продемонстрировать, что он гораздо более «крутой ковбой», чем «упавший из седла» действующий президент страны Джо Байден.

Трамп ранее сказал в интервью, что угрожал президенту России Владимиру Путину «ударом по центру Москвы», если тот «нацелится» на Украину».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на слова Трампа напомнил, что в таком случае Вашингтон тоже попадет под удар.