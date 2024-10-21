Медведев оценил угрозы Трампа ударить по Москве

Бывший президент США и действующий кандидат на предстоящих выборах в стране Дональд Трамп не мог в переговорах угрожать ударом по Москве, потому что обычно ведет себя как «шелковый». Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Советабезопасности России Дмитрий Медведев.
«Трампа занесло. Конечно, он не говорил на самом деле о нанесении „удара по чертовой Москве“. На переговорах он обычно шелковый. Только один ответ на такие слова: ваш чертов Вашингтон тоже попадает под удар. Наши отношения с ним обычно довольно теплые», — отметил он.