Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом он рассказал на встрече редакцией журнала The Wall Street Journal .

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — привели слова экс-президента авторы статьи.

Трамп добавил, что не хотел бы этого делать, так как у них с Путиным добрые отношения, но у него бы «не было выбора». При этом политик не стал говорить, когда состоялся разговор и при каких условиях.

Ранее журналисты New York Times провели компьютерный анализ речей экс-лидера США, начиная с 2015 года, и отметили, что выступления кандидата Трампа со временем становятся длиннее, злее, бессвязнее и похабнее. Это может указывать на старость политика.