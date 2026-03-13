Слова Путина о прекращении поставок газа посеяли панику в ЕС
Заявив о готовности прекратить поставки газа раньше предусмотренного санкциями срока, президент России Владимир Путин неприятно удивил Евросоюз. Покупатели не ожидали, что он сам откажется от сотрудничества, сообщило китайское издание Sohu.
Громкое заявление прозвучало на совещании в Кремле. Путин заявил, что Россия может не ждать 2027 года для того, чтобы прекратить поставки природного газа в Европу. Это вызвало резкий рост цен на топливо, мгновенно продемонстрировав, что на самом деле означает «от пола до потолка».
«Это не настоящая остановка, а скорее жест Путина, напоминающий „ножницы“, в сторону Европы, с эскалацией рыночных настроений в сторону наихудшего сценария. <…> Заявление Путина <…> заставило Европу, и без того переживающую геополитическую нестабильность, осознать, что мир никогда не развивается по плану», — заявил автор статьи.
Потеряв главных поставщиков, Европа внезапно стала неудачливым покупателем второго эшелона. Россия переориентировала поставки на более стабильный азиатский рынок и позволила себе до анонсированного ЕС жесткого разрыва связей отсечь неудобных партнеров, за исключением Венгрии и Словакии.
Ранее о панических настроениях в Европе сообщил американский аналитик Марк Слебода. Присоединившиеся к санкциям страны не планировали так скоро отказаться от российского газа.