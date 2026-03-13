Заявив о готовности прекратить поставки газа раньше предусмотренного санкциями срока, президент России Владимир Путин неприятно удивил Евросоюз. Покупатели не ожидали, что он сам откажется от сотрудничества, сообщило китайское издание Sohu .

Громкое заявление прозвучало на совещании в Кремле. Путин заявил, что Россия может не ждать 2027 года для того, чтобы прекратить поставки природного газа в Европу. Это вызвало резкий рост цен на топливо, мгновенно продемонстрировав, что на самом деле означает «от пола до потолка».

«Это не настоящая остановка, а скорее жест Путина, напоминающий „ножницы“, в сторону Европы, с эскалацией рыночных настроений в сторону наихудшего сценария. <…> Заявление Путина <…> заставило Европу, и без того переживающую геополитическую нестабильность, осознать, что мир никогда не развивается по плану», — заявил автор статьи.

Потеряв главных поставщиков, Европа внезапно стала неудачливым покупателем второго эшелона. Россия переориентировала поставки на более стабильный азиатский рынок и позволила себе до анонсированного ЕС жесткого разрыва связей отсечь неудобных партнеров, за исключением Венгрии и Словакии.

Ранее о панических настроениях в Европе сообщил американский аналитик Марк Слебода. Присоединившиеся к санкциям страны не планировали так скоро отказаться от российского газа.