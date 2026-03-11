На Западе забили тревогу после слов Путина о прекращении поставок газа в ЕС

Заявление Владимира Путина о вероятной приостановке экспорта энергоносителей в Евросоюз посеяло тревогу в руководстве в Европе. Такое мнение выразил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале .

Он напомнил, что в Европе намерены отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

«[Президент России Владимир] Путин говорит: „Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?“ Так что определенно паника налицо», — заявил Блевинс.

Ранее Путин поручил правительству проанализировать, насколько возможно и оправданно прекращение экспорта энергоносителей в Европу. Президент предложил не дожидаться, пока перед Россией демонстративно закроют двери. При этом он подчеркнул, что Москва не нарушит обязательства перед надежными партнерами, включая Словакию и Венгрию.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что рост цен на нефть на мировых рынках — «очень плохая новость» для Украины. Он отметил, что Россия может получить «мегаприбыль» от скачка стоимости энергоресурсов.