Asia Times: ЕС может отменить санкции против России на фоне операции США в Иране

Европа попала в тяжелое положение из-за роста цен на энергоносители. Россия может потребовать снять санкции и убедить Украину принять ее условия в обмен на поставки, сообщило гонконгское издание Asia Times .

Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к европейским лидерам. Если они предложат долгосрочное сотрудничество, свободное от политических соображений, Россия не откажется возобновить поставки.

«Таким образом, переориентация российского экспорта на азиатский рынок, которая уже ведется последние четыре года после конфликта на Украине, останется лишь частичной до тех пор, пока ЕС не отменит свои санкции, как намекнул Путин», — заявил автор статьи.

Из-за кризиса в Персидском заливе Европа нуждается в российских ресурсах больше, чем Россия — в европейском рынке сбыта. В этой ситуации Путин сможет диктовать свои условия. Кроме снятия санкций он, по мнению журналиста, потребует заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться некоторые требования в рамках мирного урегулирования.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скептически отнеслась к перспективе возобновить закупки топлива у России. Она предостерегла коллег от стратегической ошибки.