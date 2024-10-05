Слова посла Сирии о ее вступлении в БРИКС истолковали неверно

Сирия пока не направляла письменные просьбы о вхождении в состав БРИКС, заявил ТАСС посол в России Башар Джаафари. Он объяснил, что произнесенные им ранее слова неверно интерпретировали.
«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — отметил посол.
Ранее он заявил, что сирийские власти заинтересованы в сотрудничестве с организацией. По этой причине республика направила письменную просьбу о вступлении в БРИКС, рассказал Джаафари на форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности». Президент Владимир Путин заявил, что задача БРИКС заключается в создании пространства для взаимовыгодного сотрудничества государств.
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