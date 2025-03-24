Слова не давали. Британцы раскрыли грустную правду для Украины

Украину и Европу исключили из диалога по разрешению украинского конфликта. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал британский аналитик Александр Меркурис.

Политолог констатировал, что за переговорным столом сейчас находятся только две стороны — Россия и США.

«Россия и США ищут пути решения, а украинцам и европейцам снова не дают слова», — отметил Меркурис.

На фоне переговоров в Эр-Рияде обостряются разногласия между Белым домом и европейскими политиками, добавил политолог. Он напомнил, что спецпредставитель президента США по Украине Стив Уиткофф в недавнем интервью резко отозвался о планах британского премьера Кира Стармера создать «международную миссию по защите воздушного пространства Украины», назвав подобные действия политика «желанием выглядеть как Черчилль».

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что все больше европейских стран отказываются от участия и в других планах Стармера. В частности, постепенно теряет и без того небольшую поддержку идея направить войска на Украину.

В Германии также намечается конфликт между канцлером Фредериком Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Меркурис полагает, что власти ФРГ просто не желают усиливать роль брюссельских структур в ущерб немецкому влиянию на политику Евросоюза.

Следующий раунд переговоров по украинскому конфликту между Россией и США пройдет уже 24 марта. Редакция 360.ru рассказывала, что стороны собрались обсуждать в Саудовской Аравии.