«Он может захватить целого Путина?» Слова британского министра вызвали резкую реакцию на Украине

Помощник Кучмы Соскин: слова Хили о похищении Путина не останутся без ответа

Заявление министра обороны Британии Джона Хили о возможном похищении российского лидера Владимира Путина вызовет серьезные последствия. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, в Кремле этот вопрос без последствий не оставят», — сказал политолог.

Он назвал заявление британского министра голословным и опасным. По мнению эксперта, подобные высказывания направлены исключительно на эскалацию отношений с Москвой.

«Поэтому ставки поднимаются — это выход на индивидуальные разборки», — подытожил Соскин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Хили своими словами о желании похитить Путина показал миру свои эротические наклонности. Она назвала их «влажными фантазиями».