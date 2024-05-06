Слоненки и корыта. Симоньян предрекла Западу новую моду после «эпохи» смены пола | 360°

Мир 06 мая 2024, 01:24 Слоненки и корыта. Симоньян предрекла Западу новую моду после «эпохи» смены пола Симоньян: мода на отказ от биологического вида может появиться на Западе Freepik

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На Западе может появиться новая мода на самоидентификацию людей по их принадлежности к биологическому виду. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По ее словам, если сейчас там принято менять свою половую принадлежность даже детям с помощью медицинского вмешательства, то в скором времени люди смогут перестать считать себя людьми и будут отказываться от принадлежности к своему биологическому виду.

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«Если ты не считаешь себя гоминидом-приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слоненка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто. Так и будет», — заявила Симоньян.

Журналист ранее заявила, что считает современную фронтовую поэзию, посвященную проведению специальной военной операции на Украине, недооцененной, и предложила включить ее для изучения в школьную программу.