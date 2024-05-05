Симоньян предложила ввести в школьную программу фронтовые стихи о событиях на Украине | 360°

Общество 05 мая 2024, 21:55 Симоньян предложила ввести в школьную программу фронтовые стихи о событиях на Украине Симоньян призвала ввести в школьную программу стихи фронтовых поэтов об СВО РИА «Новости»

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Современную фронтовую поэзию, посвященную событиям на Украине, необходимо включить в школьную программу. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Журналист рассказала о сборнике «ПоэZия русского лета», который вышел под редакцией RT, куда вошли произведения 25 авторов.

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Среди них член Союза писателей Донецкой Народной Республики и Союза писателей РФ Анна Ревякина, российский журналист, военкор и писатель Семен Пегов, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина, поэт и переводчик Игорь Караулов, военкор Валентин Горшенин, писатель и поэт Александр Пелевин, поэтесса Анна Долгарева, писатель и поэт Максим Замшев.

По словам Симоньян, эти современные фронтовые поэты недооценены.

«Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе», — подчеркнула она.

Она высказала мнение, что их стихи по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем произведения таких поэтов времен Великой Отечественной войны, как Константин Симонов и Александр Твардовский.

Также она сообщила, что к выходу готовится и второй сборник — «ПоэZия русской зимы».

Ранее Симоньян заявила, что военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США.