Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном уже невозможны и момент для диалога упущен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в ответ на публикацию колумниста Марка Тиссен из The Washington Post.

Глава Белого дома отметил, что у Ирана больше нет противовоздушной обороны, военно-воздушных и военно-морских сил, а также прежнего руководства, после чего добавил, что Тегеран якобы выражает готовность к переговорам.

«Они хотят разговаривать. Я сказал: „Слишком поздно!“» — написал американский лидер.

Ранее Трамп также раскритиковал Великобританию за отказ поддержать его действия, заявив, что Белый дом больше не нуждается в поддержке Лондона, а позиция премьер-министра Кира Стармера для него не имеет значения.

Кроме того, американский президент обвинил своего предшественника Джо Байдена в чрезмерных расходах на помощь Украине. По его словам, такая политика привела к истощению американских запасов и ослаблению ресурсов страны.