Трамп отчитал Великобританию за бездействие на Ближнем Востоке

Великобритании следовало активно поддержать операцию США и Израиля против Ирана. Об этом изданию The Sun заявил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Белый дом больше не нуждается в поддержке королевства.

Американский лидер также прокомментировал позицию британского премьера Кира Стармера касательно ситуации на Ближнем Востоке.

«Это не будет иметь значения, но он должен был помочь», — отметил глава государства.

По его словам, США могут сейчас действовать самостоятельно и не зависеть от помощи со стороны союзника.

Ранее американский лидер выразил разочарование в связи с решением Стармера о запрете использовать базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану. Позже премьер поменял свою позицию, но на отношение Трампа это уже не повлияло.

Хозяин Белого дома уточнил, что Стармеру потребовалось слишком много времени, чтобы отозвать решение. После этого Трамп перестал поддерживать сделку, в рамках которой Британия передает контроль над архипелагом Чагос Маврикию.