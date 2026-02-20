Дмитриев отпустил шутку про Обаму и инопланетян

Дмитриев пошутил, что инопланетяне разочаровались в Обаме

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил, что даже инопланетяне теперь знают о ненадежности бывшего президента США Барака Обамы. Об этом он написал в соцсети X .

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — отметил он.

Так руководитель РФПИ прокомментировал заявление Дональда Трампа, который обвинил Обаму в разглашении секретной информации о существовании инопланетян. Политик назвал действия экс-президента «большой ошибкой».

После этого Трамп заявил, что поручит Пентагону опубликовать данные о внеземной жизни и НЛО. Заняться этим должен министр обороны Пит Хегсет.

Интерес к внеземной жизни и тайным правительственным программам, связанным с ней, растет. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим темой инопланетян и намерен погрузиться в нее глубже.